Jovem trabalhava como motorista para a Prefeitura da cidade Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 12:46

SILVA JARDIM – Um jovem morreu nessa segunda-feira (8) após sofrer um acidente de moto em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com testemunhas, João Pedro de Amorim Ferreira, de 26 anos, estava internado desde meados de fevereiro. O rapaz teria colidido contra outro motociclista, no Centro da cidade, segundo relatos. João Pedro trabalhava para a Prefeitura do município, como motorista na Secretaria Municipal de Saúde.



Em nota, a Prefeitura de Silva Jardim lamentou a morte do rapaz “É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de João Pedro de Amorim Ferreira, motorista do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD), da Secretaria Municipal de Saúde. Neste momento de dor, nos solidarizamos com os seus familiares”, diz o texto publicado pelo Município na internet.



“Amizade de infância, uns dos meus primeiros amigos, te conhecia há mais de 15 anos, que saudades vai deixar... Vamos sentir muito a sua falta”, publicou um conhecido de João Pedro nas redes sociais, após saber da perda do amigo. Informações sobre o horário do sepultamento do corpo do jovem não foram divulgadas.