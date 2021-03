Quase não foi possível ver o calçamento da rua nesta terça-feira (9) Foto: Arquivo Pessoal

SILVA JARDIM – Uma tempestade que atingiu o município de Silva Jardim, no interior do Rio, nessa segunda-feira (8), causou alagamento com enorme quantidade de lama em uma rua do bairro Boqueirão. Moradores reclamam, que lamaçal em dias de chuva forte na Rua Carijós é trazido por um barranco que fica próximo ao local.



Segundo os moradores, o volume de lama que aparece em dias de chuva assusta. Ivan Pimentel, de 48 anos, conta que o problema é antigo. “Tem muito tempo esse problema, porém depois que a autopista [Arteris Fluminense] fez uma obra, piorou. Eles cavaram uma vala jogando água pra dentro da rua”, explicou Ivan, morador do bairro, que fica próximo à BR-101, rodovia administrada pela concessionária.



Ainda segundo Ivan que, mora na localidade há 26 anos, a água da chuva dessa segunda-feira entrou em sua casa e na casa de vizinhos, que estão reformando suas residências para tentar evitar a situação indesejada. “Só não entrou mais porque os vizinhos fizeram contenção. Tem dois vizinhos que derrubaram a casa e estão construindo outra, porque ninguém resolve o problema”, contou Ivan.



O Dia tenta contato com a Arteris Fluminense para obter um esclarecimento sobre a obra citada na reportagem. Procurada, a Prefeitura de Silva Jardim não soube informar se houve mais ocorrências por causa da chuva forte em outros pontos da cidade.