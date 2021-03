Decisão não foi unanimidade entre os parlamentares Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 10/03/2021 18:34 | Atualizado 10/03/2021 18:42

SILVA JARDIM – As sessões legislativas da Câmara de Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, sofreram mudanças em seus dias e horários. As reuniões no plenário passam de segunda e quarta, às 18h, para terça e quinta, às 10h. Em vídeo publicado nessa terça-feira (9), o presidente da casa, Henrique Gouveia, explicou que o motivo da mudança tem a ver com o aumento de casos da Covid-19.



“Diante da pandemia que estamos vivendo, e os números de casos aumentando cada vez mais, aqui, no nosso município, os horários das sessões passarão a ser toda terça e quinta, às 10h. As sessões continuarão abertas, com capacidade de público reduzida, com uso obrigatório de máscara e o álcool em gel estará disponível para segurança de todos”, disse o vereador, em vídeo, afirmando que está sendo preparado um portal para transmissões on-line.



A mudança, no entanto, não agradou a todos os vereadores da casa. O vereador Juninho Peruca foi contra a decisão que, segundo ele, dificulta a presença de moradores da cidade nas sessões. “Quanto ao dia não vejo problema na mudança. O problema é o horário, que seria às 10h da manhã, inviabilizando a presença dos munícipes na Câmara durante as sessões, pois se trata de horário de trabalho”, questionou o parlamentar, que votou contra a alteração.