Publicado 10/03/2021 19:00

SILVA JARDIM – Uma árvore caída na, estrada que dá acesso ao bairro, em, no interior do Rio, foi retirada pela Defesa Civil num trabalho em conjunto com a Guarda Municipal, na tarde desta quarta-feira (10). Os profissionais tiveram que cortar alguns galhos com a ajuda de uma motosserra para conseguir remover a árvore caída, que interditava parte da estrada, após a chuva forte do início da semana.Uma forte tempestade atingiu o município e causou alagamentos em diversos pontos da cidade na última segunda-feira (8). No bairro moradores tiveram que enfrentar uma enorme quantidade de lama trazida por um barranco , que fica próximo a uma rua da localidade, às margens da