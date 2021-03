Por O Dia

Publicado 15/03/2021 12:35

SILVA JARDIM – A previsão do tempo para esta segunda-feira (15) em, no interior do Rio, mostra possibilidade de chuva em toda cidade. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o município deve registrar mínima de 19°C e máxima de 32°C durante o dia. No último sábado (13) a Prefeitura da cidade emitiu um comunicado informando que a cidade se encontrava em estado de vigilância por causa das chuvas.Ainda segundo o INMET, o município deve registrar queda na temperatura para essa terça (16), com mínima de 17ºC e máxima de 29°C. Para a próxima quarta (17), as temperaturas na cidade voltam a subir com mínima de 18°C e máxima de 32°C. Os dois últimos dias da semana devem permanecer quentes com mínima de 19°C e máxima de 33°C na quinta (18), e mínima de 18°C e máxima de 32°C na sexta-feira (19), fechando a semana com calor.A cidade de Silva Jardim chegou a registrar a maior temperatura do país no mês de janeiro deste ano. O município atingiu a máxima de 39,8°C durante a tarde, ficando em primeiro lugar no ranking de maiores temperaturas do INMET. Apesar do calorão das últimas semanas, as temperaturas devem baixar consideravelmente em todo o Brasil com a chegada do outono prevista para o próximo sábado (20).