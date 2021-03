Por O Dia

Publicado 16/03/2021 12:45

SILVA JARDIM – A Prefeitura de, no interior do Rio, segue aumentando as medidas de prevenção contra à. Nessa segunda-feira (15), o governo municipal, em conjunto com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou uma sanitização no Centro da cidade e em bairros próximos.O município vem trabalhando para conter o avanço nos números de contaminação pelo novo coronavírus. Na última quinta-feira (11), a Prefeitura publicou um novo decreto que aumenta as restrições do comércio e prevê lockdown noturno . Além disso, a cidade voltou a realizar testagem em massa da população na semana passada.