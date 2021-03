Cidade tem tido problemas com falta de médicos em unidades de saúde Foto: Lucas Madureira

SILVA JARDIM – A Câmara de Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, aprovou por unanimidade o projeto de lei que prevê aumento no número de vagas para médicos na rede municipal de saúde e ainda amplia a gratificação recebida por esses profissionais. A votação aconteceu nessa terça-feira (16) e faz parte das ações recentes do município contra a pandemia da Covid-19.

O projeto foi enviado ao legislativo pela Prefeitura da cidade, e buscava a solução para a “necessidade de aumento de profissionais no cargo de médico generalista”, segundo o texto enviado à Câmara. “Agradeço aos nobres vereadores que entenderam a necessidade... Executivo e legislativo caminhando juntos para enfrentar esse momento de dificuldades”, disse o atual prefeito em exercício, Fabrício Azevedo.

A cidade de Silva Jardim, que tem visto aumento em seus números referentes à Covid-19, soma até essa terça (16), em seu mais recente boletim epidemiológico divulgado, um total de 24 vidas perdidas para a doença, além de contabilizar, desde o início da pandemia, 1.849 casos confirmados de coronavírus.