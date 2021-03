Barreiras sanitárias foram montadas em vários pontos da cidade Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/03/2021 19:31

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, voltou a colocar barreiras sanitárias em alguns pontos do município, nesta quarta-feira (17), visando a prevenção contra a Covid-19. Em um trabalho em conjunto com as secretarias de Ordem Pública, Saúde e Promoção Social, membros da Prefeitura ainda distribuíram máscaras à população, no Centro da cidade.

As barreiras visam controlar o fluxo de pessoas, minimizando assim, a possibilidade de contágio do novo coronavírus. A abordagem é feita com uma rápida conversa, aferição de temperatura corporal e orientações sobre protocolos a serem seguidos. Além dessa medida, a Prefeitura publicou recentemente novo decreto aumentando as restrições no município

De acordo com o boletim epidemiológico publicado nessa terça-feira (16), a cidade soma 24 óbitos e 1.849 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Ao todo, cinco pessoas seguem internadas e outras 49 permanecem em isolamento domiciliar.