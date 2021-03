Novo lote foi enviado pelo governo estadual, segundo Prefeitura Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 19:59

SILVA JARDIM - A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, recebeu nesta segunda-feira (22), um novo lote com 910 doses da vacina contra a Covid-19. De acordo com a Prefeitura do município, a nova remessa foi enviada graças à parceria com o governo estadual. A cidade se encontra na terceira fase de imunização, ou seja, vacinando idosos com faixa etária entre 75 e 79 anos.