Prefeitura vem aumentando as restrições nas últimas semanas Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 13:14

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta terça-feira (23), a sua terceira semana de testagem em massa da população para identificar casos da Covid-19 no município. De acordo com a Prefeitura, os testes rápidos e os exames RT-PCR (Swab) serão realizados na unidade de saúde do Centro da cidade.

O município vem intensificando as medidas para frear o avanço da doença, no entanto, os números referentes à pandemia têm aumentado. Nessa segunda (22) a cidade recebeu mais 910 doses da vacina contra o novo coronavírus . Para conter o contágio, a Prefeitura de Silva Jardim voltou a colocar barreiras sanitárias em alguns pontos da cidade na semana passada.

De acordo com o último boletim epidemiológico publicado pela Prefeitura de Silva Jardim nessa segunda-feira (22), a cidade soma 25 óbitos e 1.902 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Ao todo, 10 pessoas seguem internadas e outras 58 permanecem em isolamento domiciliar.