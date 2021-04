Novo decreto municipal deve ser publicado ainda nesta quarta (7), segundo a Prefeitura Foto: Divulgação

Publicado 07/04/2021 20:05

SILVA JARDIM – Uma reunião para debater sobre às novas medidas restritivas a serem adotas contra a Covid-19, em Silva Jardim, no interior do Rio, aconteceu nesta quarta-feira (7) e contou com a presença dos poderes executivo, legislativo e líderes religiosos. Segundo a Prefeitura, um novo decreto com as novas restrições deve ser publicado nas próximas horas.

De acordo com o governo municipal, o objetivo do encontro foi para ouvir sugestões e opiniões a serem incluídas no novo Decreto Municipal nº 2287/21. Ainda segundo a Prefeitura, umas das reivindicações propostas pelos presentes foi de estender o horário de funcionamento das igrejas e templos religiosos para até as 22h. O novo decreto deve vigorar por prazo indeterminado.

De acordo com o boletim epidemiológico mais recente publicado pela Prefeitura de Silva Jardim nessa segunda-feira (5), a cidade soma 31 mortes e 2.075 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Segundo o boletim, oito pessoas seguem internadas e outras 35 permanecem em isolamento domiciliar.