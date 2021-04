Contra o preso havia um mandado de prisão condenatória Foto: Divulgação

Publicado 08/04/2021 20:08

SILVA JARDIM – Um homem de 31 anos foi preso nesta quinta-feira (8) pela Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, acusado de ter participado de uma tentativa de assalto à mão armada no ano de 2019, em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. Segundo a polícia, o homem estava foragido da justiça e foi encontrado pelos agentes após investigações, no bairro Reginópolis.



De acordo com a corporação, na ocasião o criminoso foi preso em flagrante portando um revólver calibre 32. Ainda segundo a polícia, o homem foi surpreendido por uma viatura à época, no momento em que tentava assaltar uma pessoa com a ajuda de outros suspeitos, inclusive um menor. Atualmente, o acusado estava morando na cidade de Silva Jardim.