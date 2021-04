Município vem seguindo o Plano Nacional de Imunização Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 12:32

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou nesta sexta-feira (9) a aplicação da 2ª dose da vacina contra Covid-19, em idosos na faixa etária entre 75 e 79 anos de idade. De acordo com o calendário publicado pela governo municipal, a segunda dose será aplicada de bairro em bairro até a próxima quarta-feira (14).



No total, 17 bairros irão receber essa etapa da vacinação em suas Unidades Básicas de Saúde, nas próximas semanas. A Secretaria de Saúde segue com seu horário de imunização das 8h às 14h. A cidade já se encontra na ‘Fase 5’ da vacinação, imunizando idosos na faixa etária entre 65 e 69 anos. Confira o calendário divulgado pela Prefeitura:

Calendário de vacinação da segunda dose contra Covid-19 Foto: Divulgação