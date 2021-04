Por O Dia

Publicado 09/04/2021 19:54

SILVA JARDIM – A Prefeitura de, no interior do Rio, divulgou em suas redes sociais nesta sexta-feira (9), novas medidas restritivas visando conter o avanço dana cidade. De acordo com o texto do novo decreto, as medidas previstas poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.No, publicado pelo governo municipal na última quarta-feira (7), após reunião entre poderes executivo, legislativo e líderes religiosos , ficou definido que, igrejas e templos poderão funcionar das 6h às 22h. Se mantém, ainda, o sistema de rodízio e teletrabalho para servidores públicos municipais . Confira as novas medidas adotas pela Prefeitura: