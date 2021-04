O caso foi registrado na 120ª Delegacia Policial Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 12/04/2021 12:37 | Atualizado 12/04/2021 12:41

SILVA JARDIM – Três pessoas foram encontradas mortas a tiros dentro de uma casa, na manhã desta segunda-feira (12), em Silva Jardim, no interior do Rio. Dentre as vítimas estão dois homens e uma adolescente de 15 anos que, estaria grávida, de acordo com familiares. O crime aconteceu na rua Pedro Pereira Garcia, no bairro Fazenda Brasil. Os nomes das vítimas não foram divulgado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para o local, pouco antes das 8h. Ainda segundo a corporação, foi o próprio pai de uma das vítimas que acionou a polícia. Agentes da Polícia Civil fizeram a perícia e deixaram o local por volta das 10h. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o triplo homicídio. Nenhum suspeito ainda foi preso.