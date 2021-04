Cidade no interior do Rio possui cerca de 22 mil habitantes Foto: Fabiano Martinez

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 21:00

SILVA JARDIM – Os números referentes à Covid-19 seguem em alta na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Nos últimos cincos dias, a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou três vidas perdidas para a doença, de acordo com os números do boletim epidemiológico publicado pelo governo municipal nas redes sociais. Nessa segunda-feira (12), o município chegou a 35 óbitos.

Além do salto no número de mortes em decorrência do novo coronavírus, a cidade tem registrado uma alta considerável nos casos confirmados da doença. No boletim mais recente divulgado pela Prefeitura, a cidade chegou a 2.218 casos confirmados da Covid-19. Ainda segundo o último boletim, oito pessoas seguem internadas, enquanto 50 casos estão em isolamento domiciliar.