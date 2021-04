Por O Dia

Publicado 16/04/2021 11:32 | Atualizado 16/04/2021 11:39

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, inicia nesta sexta-feira (16) a distribuição das primeiras cestas básicas a alunos da rede municipal de ensino. O cronograma divulgado pela Prefeitura também prevê a data para entrega das apostilas e atividades impressas das escolas do município.



De acordo com publicação do governo municipal nas redes sociais, a entrega dos alimentos e recolhimento da atividades será efetuada, inicialmente, em três centros de ensino. Os horários de distribuição serão específicos para cada escola e cada dia será destinado a determinadas séries, sendo realizada a primeira etapa da entrega do material até a próxima terça (20).



A Prefeitura de Silva Jardim havia anunciado na semana passada, que o município daria início à distribuição de 4 mil cestas básicas para os moradores. De acordo com a Prefeitura, 3,5 mil cestas serão entregues através da Secretaria Municipal de Educação e outras 500 cestas, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Promoção Social.



Confira o cronograma divulgado pela Prefeitura:

Cronograma completo divulgado pela Prefeitura Foto: Divulgação