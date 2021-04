Município soma 35 mortes e 2.262 casos confirmados da doença Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 19/04/2021 12:31

SILVA JARDIM - A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta segunda-feira (19) sua sexta fase da vacinação contra a Covid-19. Nesta fase da imunização, idosos com faixa etária entre 63 e 64 anos compõem o grupo da ‘Fase 6’ do Plano Nacional de Imunização.



A previsão é de que esse grupo prioritário seja vacinado ao longo desta semana, dependendo da quantidade de doses recebidas pelo município. Em cronograma divulgado pelo governo municipal nas redes sociais, 17 bairros irão receber a sexta fase de imunização. Confira o novo cronograma divulgado pela Prefeitura de Silva Jardim:

Calendário da 'Fase 6' divulgado pela Prefeitura Foto: Divulgação