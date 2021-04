Números permanecem em alta nas últimas semanas Foto: Nelson Schumaker dos Santos

Por O Dia

Publicado 20/04/2021 11:21

SILVA JARDIM – Apesar do recente aumento das medidas restritivas, a cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, segue em alta nos seus números referentes à pandemia da Covid-19. Nessa segunda-feira (19) a Secretaria Municipal de Saúde contabilizou duas novas mortes pela doença, num período de três dias.

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo governo municipal, a cidade soma 37 vidas perdidas para o novo coronavírus e um total de 2.286 casos confirmados. Ainda segundo o último boletim, quatro pessoas seguem internadas, enquanto 43 casos estão em isolamento domiciliar.

