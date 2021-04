Município tem dado prioridade às ações voltadas ao meio ambiente Foto: Reprodução / Redes Sociais

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio de sua Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Manutenção, informou nesta terça-feira (20), que realizou serviços de limpeza urbana em alguns pontos do bairro Imbaú. A ação contou com apoio de caminhões e máquinas de grande porte, além da força tarefa de diversos profissionais, que estiveram na localidade.