Acusado foi levado para a 120ª Delegacia Policial Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 21/04/2021 18:20

SILVA JARDIM – Um homem de 43 anos foi preso nessa terça-feira (20) pela Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, acusado de ter furtado um supermercado em Nova Friburgo, na Região Serrana. Após investigações, o homem que, estava foragido da justiça, foi encontrado no bairro Caju.

De acordo com a polícia, o acusado era funcionário do supermercado na ocasião do crime, que teria acontecido no ano de 2011. Contra o criminoso pendia um mandado de prisão condenatória expedido pela 2ª Vara Criminal de Nova Friburgo, segundo a corporação.

Publicidade

Ainda segundo a Polícia Civil, o acusado possuía duas passagens criminais por roubo e furto, ambas cometidas em Nova Friburgo. Após se capturado pelos agentes, o homem foi levado para a 120ª Delegacia Policial, onde permaneceu preso.