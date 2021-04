Presos foram levados para a 120ª Delegacia Policial Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 11:30

SILVA JARDIM – Uma operação contra o tráfico de drogas foi deflagrada pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira (27) em Silva Jardim, no interior do Rio. Segundo a polícia, durante a ação ocorrida no bairro Caxito, dois suspeitos foram presos e levados para a 120ª Delegacia Policial. Contra os presos pendiam mandados de prisão preventiva.

De acordo com a corporação, os suspeitos foram capturados em suas residências. Ainda segundo a corporação, tal ação visa frear a onda de violência na localidade, umas vez que, os alvos dessa operação, além de participar do tráfico de drogas, estão diretamente ligados e são investigados em homicídios e tentativas de homicídios ocorridos no local.

