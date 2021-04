Por O Dia

Publicado 27/04/2021 19:06 | Atualizado 27/04/2021 20:12

SILVA JARDIM – Um morador de, no interior do Rio, segue internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em, após ter sido vítima de uma tentativa de homicídio. Segundo a unidade, Wedley Ferreira da Conceição permanece com quadro de saúde estável. O homem foi baleado dentro do próprio carro no bairro Caxito, na última sexta-feira (23)