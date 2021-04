Cidade soma 39 mortes e 2.331 casos confirmados da doença Foto: Rômullo Espíndola

Publicado 27/04/2021 19:24

SILVA JARDIM – A Secretaria Municipal de Saúde de Silva Jardim, no interior do Rio, divulgou em suas redes sociais nesta terça-feira (27) o calendário de vacinação contra Covid-19, em idosos com idade entre 60 e 62 anos. Segundo a Prefeitura, será dado início a ‘Fase 6’ na próxima segunda-feira (3), com a imunização sendo efetuada em vários bairros durante a próxima semana.





Segundo o texto publicado nas redes sociais, na medida que forem chegando mais doses, serão ampliadas as faixas etárias nas localidades, de acordo com o cronograma estadual preconizado. As vacinas serão aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde de cada bairro, das 9h às 14h. Confira o calendário completo da sexta fase, divulgado pela Prefeitura de Silva Jardim:

