Publicado 30/04/2021 18:49

SILVA JARDIM – O Espaço de Cultura e Lazer de Silva Jardim, no interior do Rio está de cara nova. A Prefeitura da cidade informou nesta sexta-feira (30), que a obra vencedora do I Festival de Arte Pública, ocorrido no município no início deste ano, já se encontra exposta no Centro da cidade.

De acordo com o governo municipal, a instalação do painel aconteceu na semana passada. Ainda segundo a Prefeitura, a obra deve ser entregue oficialmente no aniversário de 180 anos de emancipação político-administrativa do município, no próximo dia 8 de maio.

Conforme publicação da Prefeitura nas redes sociais, a arte é feita em revestimento cerâmico com as gravuras inseridas através do processo de “queimação”. O painel tem em média 2 metros de comprimento por 1 metro de altura, de acordo com texto publicado pelo governo municipal.

R$ 1 mil por ter vencido a concurso, idealizado por Julia Botafogo, artista e produtora cultural. obra vencedora ‘Eu Nasci Além dos Mares’ foi desenhada pelo designer e ilustrador, Fabiano Vianna , de 46 anos, que além de ter seu trabalho eternizado no município, ainda recebeu um prêmio depor ter vencido a concurso, idealizado por Julia Botafogo, artista e produtora cultural.

O festival teve patrocínio dos governos Federal e Estadual do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Aldir Blanc, que tem o objetivo de incentivar a retomada do setor cultural atingido pela pandemia da Covid-19.