De acordo com a Prefeitura, mais de 10% da população já foi vacinada Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 11:48

SILVA JARDIM - A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta segunda-feira (3) sua sexta fase da vacinação contra a Covid-19. De acordo com o governo municipal, nessa fase da imunização, idosos com faixa etária entre 60 e 62 anos compõem o grupo da ‘Fase 6’ do Plano Nacional de Imunização.