O paciente Roneis da Silva Lima ao lado de seus familiares na UPA da cidade Foto: Divulgação

Publicado 04/05/2021 20:39

SILVA JARDIM – Um homem de 50 anos que estava internado na UPA de Silva Jardim, no interior do Rio, reencontrou com alguns de seus familiares após mais de 15 anos sem vê-los. De acordo com a Prefeitura, o reencontro foi realizado graças ao trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, que conseguiu localizar parentes do paciente Roneis da Silva Lima, no fim do mês passado.

Segundo a Prefeitura, Roneis esteve internado por cerca de sete dias na unidade. Ainda segundo o governo municipal, o único documento que Roneis possuía era uma certidão de nascimento “completamente deteriorada”. A Assistência Social do município conseguiu a localização da família de Roneis através de um número de telefone que foi repassado por amigos do paciente.

Durante o período internado, o Serviço de Assistência Social procurou e localizou duas irmãs e uma sobrinha de Roneis, que estiveram na unidade de saúde para visitá-lo e buscá-lo, de acordo com a Prefeitura. Na UPA, Roneis teria informado que trabalhava em uma fazenda na localidade de Serra Alegre, onde também morava, conforme texto publicado pelo Município.

A Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social informou que providenciou uma segunda via do documento de Roneis junto à Fundação Leão XIII, sendo enviado pelos Correios após a partida do paciente para o município de Queimados, onde ele já se encontra com sua família, que se comprometeu a cuidar dele após o episódio.