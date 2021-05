Autoridades do município participaram do evento de lançamento da plataforma Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 15:05

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio de sua Secretaria Municipal de Educação, anunciou nessa terça-feira (4) o lançamento da sua mais nova plataforma de aula on-line para atender aos estudantes da rede municipal de ensino. De acordo com a Prefeitura, agora os alunos poderão assistir ao conteúdo programático de forma dinâmica e virtual.

Segundo publicação do governo municipal nas redes sociais, durante o evento de lançamento, na última segunda-feira (3), estiveram presentes a secretária de Educação, Zilmara Xavier, a vereadora Andreia Menezes, representando o legislativo, além de diversos professores da rede municipal. As aulas permanecem remotas no município ainda sem previsão de retorno presencial por conta da pandemia.