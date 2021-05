Por O Dia

Publicado 05/05/2021 20:38 | Atualizado 05/05/2021 20:42

SILVA JARDIM – Um homem de 23 anos foi preso pela Polícia Civil de, no interior do Rio, na tarde desta quarta-feira (5), suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no bairro Caxito, no fim do mês passado. A prisão faz parte da operação ‘Trem-Bala’ deflagrada na semana passada, que prendeu outros dois suspeitos na localidade