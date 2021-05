Votação aconteceu na manhã desta quinta-feira (6) Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 16:28

SILVA JARDIM – A Câmara de Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, aprovou nesta quinta-feira (6) a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar um suposto esquema de superfaturamento por parte da Prefeitura do município. Os vereadores pretendem apurar possíveis irregularidades em contratos assinados com empresas de internet.

O pedido de abertura da CPI foi feito pela presidente da casa, Henrique Gouveia. De acordo com o parlamentar, a Prefeitura paga a uma das empresas, um pouco mais de R$ 15 mil por 17 pontos de internet. Ainda segundo o vereador, uma das empresas não teria site e o endereço informado no contrato aponta que ela está instalada em uma farmácia, em São Gonçalo.

Publicidade

A CPI, entretanto, não obteve maioria favorável à sua instauração, durante sessão legislativa desta quinta. A votação terminou com o placar de 5 votos contra e 3 votos a favor da abertura das investigações. Apesar disso, segundo o vereador Juninho Peruca, escolhido para presidir a CPI, não são necessários mais que 3 votos para aprovação e instauração de uma comissão pela casa.

“Para instauração de uma CPI, três votos basta. Após a conclusão, caso se confirme as acusações, são precisos 2/3 da votação, sendo necessários seis votos para um possível afastamento”, explicou Juninho, que terá ao lado os vereadores Liés Abibe e Marcelinho Pedreiro, como relator e membro da comissão, respectivamente.

Publicidade

Votaram a favor da abertura da CPI: Juninho Peruca, Liés Abibe e Marcelinho Pedreiro. Votaram contra a abertura da CPI: Andreia Menezes, Claudinho de Ivo, Rodrigo de Miel, Nem do Boqueirão e Ozeas Barbeiro. O presidente da casa, Henrique Gouveia, não participa da votação por determinação do regimento interno.

O Dia entrou em contato com a Prefeitura de Silva Jardim e as empresas de internet citadas, mas não obteve um posicionamento até a divulgação desta reportagem.