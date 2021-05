Município segue o Plano Nacional de Imunizações (PNI) Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 11:48

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da sua Secretaria Municipal de Saúde, inicia nesta segunda-feira (10) a vacinação contra Covid-19 em pessoas com faixa etária entre 18 e 59 anos, que possuam deficiências e comorbidades. Ao todo, 17 bairros irão receber as doses para esta fase da campanha de imunização, de acordo com o governo municipal.



Segundo a Prefeitura, a nova fase será destinada às pessoas com Síndrome de Down, pessoas com doença renal crônica, em terapia de substituição renal, pessoas portadoras de deficiências permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de gestantes e puérperas com comorbidades. Ainda segundo a Prefeitura, na medida em que forem chegando mais doses, serão ampliadas as faixas nas localidades.



Confira o cronograma divulgado pela Prefeitura:

Calendário divulgado pela Prefeitura de Silva Jardim Foto: Divulgação