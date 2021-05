Grupo Boi Pintadinho e Mineiro Pau de Silva Jardim Foto: Divulgação

Publicado 11/05/2021 12:42

SILVA JARDIM – Artistas e grupos culturais de Silva Jardim, no interior do Rio, estarão presentes no I Festival Tradicionalidades, que acontece a partir desta quarta-feira (12) e vai até o próximo domingo (16). Segundo a organização, a primeira edição do festival será totalmente on-line, por conta da pandemia da Covid-19. Ao todo, 10 grupos espalhados por todo estado irão se apresentar durante os cinco dias de evento.

Idealizado e produzido pela historiadora Tainá Mie, a primeira edição do festival será transmitida para todo o Brasil, no site oficial do evento. Os shows poderão ser assistidos de forma gratuita, de acordo com a organização. Ainda segundo os organizadores, o intuito principal é unir e valorizar o patrimônio imaterial das comunidades fluminense, que lutam pela preservação das suas memórias culturais.

Entre os grupos inscritos que irão se apresentar no festival, estão: Boi Pintadinho e Mineiro Pau de Silva Jardim, Ciranda de Tarituba, Coral Ka’Aguy Ovy, Jongo do Quilombo São José, Mazurcas, Orquestra de Atabaque Alabê Funfun, Orquestra de Viola Caipirando, Realidade Negra – Rap Quilombola, Terno de Reis de Quissamã e Mestre Roninho de Silva Jardim.

O festival tem patrocínio dos governos Federal e Estadual do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, por meio da Lei Aldir Blanc, que tem o objetivo de incentivar a retomada do setor cultural atingido pela pandemia do novo coronavírus. Confira a programação completa:

Programação:

Quarta-feira | 12 de maio

20h: Orquestra de Viola Caipirando

20h30: Boi Pintadinho e Mineiro Pau de Silva Jardim

Quinta-feira | 13 de maio

20h: Jongo do Quilombo São José

20h30: Orquestra de Atabaque Alabê Funfun

Sexta-feira | 14 de maio

20h: Realidade Negra – Rap Quilombola

20h30: Mazurcas

Sábado | 15 de maio

20h: Ciranda de Tarituba

20h30: Terno de Reis de Quissamã e Mestre Roninho de Silva Jardim

Domingo | 16 de maio

17h: Jongo do Quilombo São José

17h30: Coral Ka’Aguy Ovy