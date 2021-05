Empresários e prefeito interino da cidade se reuniram nesta quinta-feira (13) Foto: Divulgação

Publicado 13/05/2021 19:09

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, se reuniu com comerciantes da cidade na manhã desta quinta-feira (13) para debater sobre as medidas do novo decreto municipal, que visa conter os números referentes à pandemia da Covid-19 na região. A data da publicação do novo decreto não foi informada pelo governo municipal.

De acordo com a Prefeitura, diversos empresários e comerciantes estiveram presentes na reunião. O convite para participar do debate foi feito pelo governo municipal um dia antes, nas redes sociais. Segundo o governo municipal, seria indispensável o uso de máscaras e o respeito ao distanciamento social durante a conversa, que aconteceu na localidade Fazenda Brasil.

Logo após a reunião, o prefeito em exercício no município, Fabrício Azevedo, publicou um breve texto em seu perfil oficial. “Tive hoje uma reunião com os empresários da cidade, onde ouvi suas demandas quanto a novas diretrizes para adaptarmos no decreto. Com a participação de todos, dialogando para avançarmos juntos”, comemorou Fabrício.