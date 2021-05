Medidas previstas poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a Prefeitura Foto: Fabiano Martinez

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 14:28

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, divulgou em suas redes sociais nessa sexta-feira (14), novas medidas restritivas visando conter o avanço da Covid-19 na cidade. De acordo com o texto do novo decreto, as medidas previstas poderão ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica do município.

Decreto nº 2302 /2021, publicado pelo governo municipal nessa sexta, após No, publicado pelo governo municipal nessa sexta, após reunião entre o prefeito interino Fabrício Azevedo e comerciantes da cidade , ficou determinada a restrição de locomoção noturna, no horário compreendido entre 00h e 06h, sendo vedada a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, locais e praças públicas. Confira as novas medidas do decreto:

Publicidade

- Nos estabelecimentos comerciais, o atendimento presencial de qualquer natureza fica restrito ao período entre 06h e 00h, com a circulação de público limitada a 50% (cinquenta por cento) da capacidade;

- O atendimento poderá ser realizado através de serviço “à la carte”, sendo permitido serviços do tipo buffet ou “self-service”;

Publicidade

- Ficam revogados os arts. 1º, 2º e 3º do Decreto Municipal nº 2287, de 07 de abril de 2021;

- Fica autorizado o funcionamento de estabelecimentos que atuam como ponto de apoio ao caminhoneiro, podendo funcionar ininterruptamente, adotando, quando for o caso, as regras de sanitárias.