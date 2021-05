Cidade soma 39 mortes e 2.442 casos confirmados da Covid-19 Foto: Fabiano Martinez

Publicado 17/05/2021 18:29

SILVA JARDIM – A Secretaria Municipal de Saúde de Silva Jardim, no interior do Rio, informou nesta segunda-feira (17), que identificou o primeiro caso da variante P1 do novo coronavírus, no bairro Imbaú. Em nota, a Coordenação de Vigilância Epidemiológica da cidade convocou toda população a colaborar e reforçar ainda mais as medidas de proteção contra a doença.

A Prefeitura, entretanto, não especificou se o caso foi encontrado em algum paciente internado com a Covid-19 no município. No texto, o governo municipal solicita aos habitantes da cidade o uso de máscara, higienização das mãos e o distanciamento social, além de solicitar que a população somente saia de casa em casos de extrema necessidade, como diz trecho da nota.

A variante brasileira P1, foi identificada pela primeira vez no início de janeiro, em Manaus, e estaria ligada ao aumento do número de casos no estado do Amazonas. Segundo estudos de universidades do país, a cepa pode ser 1,7 a 2,4 vezes mais transmissível e capaz de escapar da imunidade obtida pela infecção com outras cepas.