Publicado 18/05/2021 14:39

SILVA JARDIM – Uma nova morte por conta da Covid-19 foi confirmada na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. A confirmação veio por meio do boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, na noite dessa segunda-feira (17). A cidade registrou uma nova vida perdida para a doença após mais de 20 dias sem contabilizar novos óbitos.

De acordo com o boletim divulgado pelo governo municipal, o município atingiu a marca de 40 óbitos em decorrência do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, 2.474 casos suspeitos foram confirmados na cidade. Ainda segundo o boletim, cinco pessoas seguem internadas e outras 27 estão em isolamento domiciliar.

