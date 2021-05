De acordo com a Prefeitura, nova data limite será dia 30 de junho Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 19:38

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, informou nesta terça-feira (18), que irá prorrogar o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). De acordo com publicação do governo municipal nas redes sociais, a nova data limite será dia 30 de junho.

Ainda segundo publicação da Prefeitura, quem optar por pagar o IPTU em cota única, ou seja, à vista, terá 10% de desconto no valor a ser pago do imposto, como prevê o decreto municipal 2256 de dezembro de 2020. O carnê pode ser acessado no site oficial da Prefeitura através de QR Code.