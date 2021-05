‘Faça Bonito! Proteja nossas crianças e adolescentes’ foi o tema escolhido pela Prefeitura Foto: Divulgação

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Promoção Social e do Conselho Tutelar, promoveu uma ação de conscientização ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, nesta terça-feira (18), dia que é celebrada a data em todo Brasil.

De acordo com a Prefeitura, este ano a campanha tem o tema ‘Faça Bonito! Proteja nossas crianças e adolescentes’. “É necessário um maior engajamento da sociedade no combate a este tipo de violência contra crianças e adolescentes, porque só assim conseguiremos diminuir os índices”, analisou Isabela Mello, secretária de Promoção Social.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual foi criado em 2000, pela Lei Federal N°. 9970/00. Esta data foi escolhida porque neste mesmo dia, em 1973, Araceli Cabrera Sánches, uma menina de oito anos foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada e assassinada em Vitória, no Espírito Santo.