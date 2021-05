Jovem foi levado para a 120ª Delegacia Policial Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 18/05/2021 23:02 | Atualizado 18/05/2021 23:18

SILVA JARDIM – Um jovem de 17 anos, foi apreendido pela Polícia Civil de Silva Jardim, no interior do Rio, nesta terça-feira (18), suspeito de estar envolvido com o tráfico de drogas. Segundo a corporação, o menor foi encontrado em uma área de vegetação do bairro Biquinha, portando uma mochila com drogas, uma granada, roupa camuflada, um rádio transmissor, além de R$ 170,00 em espécie.

De acordo com a polícia, os agentes da 120ª Delegacia Policial estiveram no local para verificar uma possível atividade relacionada ao tráfico de drogas ligada a uma das facções mais conhecidas do estado. Ao chegar na localidade, flagraram o jovem, que foi levado para a delegacia, onde foi decretado um Auto de Apreensão de Adolescente por Prática de Ato Infracional, que será encaminhado à justiça.