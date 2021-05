Jaime durante transmissão ao vivo na internet, logo após decisão do TSE Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 17:23

Silva Jardim, no interior do Rio, o ex-prefeito Jaime Figueiredo publicou uma mensagem à população da cidade nesta quarta-feira (19), em seu perfil oficial. Jaime fez questão de agradecer aos quase 8 mil eleitores pelos votos recebidos. SILVA JARDIM – No dia seguinte após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negar o recurso do PROS e anular os votos recebidos pelo partido nas eleições municipais de, no interior do Rio, o ex-prefeito Jaime Figueiredo publicou uma mensagem à população da cidade nesta quarta-feira (19), em seu perfil oficial. Jaime fez questão de agradecer aos quase 8 mil eleitores pelos votos recebidos.

“Não menti e não omiti nada. Estivemos diante de um erro do partido que é considerado sanável. Mas entendo que a Justiça não deveria colocar em dúvida um sistema complexo e já estabelecido que poderia trazer outras complicações”, escreveu o candidato mais votado na última eleição sobre a decisão do TSE, que o impediu de assumir o cargo de prefeito.

Publicidade

Ao Dia, o ex-prefeito afirmou que já vai começar a trabalhar para a eleição suplementar. “O primeiro passo vai ser esclarecer a população mais uma vez que eu sou ficha limpa. Vamos percorrer toda a cidade com muita humildade pedindo o voto de confiança dos silvajardinenses mais uma vez. A cidade parou para assistir o que ocorreu ontem. Isso demonstra o quanto Silva Jardim quer viver novos rumos”, analisou Jaime.

Jaime Figueiredo recebeu 7.981 votos, mas na contagem oficial do TSE, estes votos constavam anulados sob judice. Jaime assumiu a Prefeitura da cidade em eleição suplementar ocorrida no mês de março deste ano. Ele se tornou prefeito do município após ficar com a vaga da então prefeita Maria Dalva do Nascimento, a Cilene, que foi cassada pelo TRE em 2019.