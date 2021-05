Reunião aconteceu em Búzios, na Região dos Lagos do Rio Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 10:16

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, participou do encontro de gestores municipais do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (COEGEMAS), nessa segunda-feira (17), em Búzios, na Região dos Lagos. Segundo a Prefeitura, foram discutidos pontos relevantes quanto a política assistencial da região.

Ainda segundo a Prefeitura, o município foi representado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Promoção Social, e contou com a presença da secretária da pasta, Isabela Mello, além da superintendente de Vigilância Socioassistencial do SUAS, Juliana Abreu. A 12° Conferência Municipal de Assistência Social está prevista para acontecer no dia 15 de julho.

Publicidade

De acordo com a Prefeitura, também estiveram presentes a presidente do COEGEMAS, Elaine Medeiros, a presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS), Caroline de Mendonça, e gestores dos municípios de Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras e São Pedro da Aldeia.