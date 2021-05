Encontro foi divulgado pelo prefeito nas suas redes sociais Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 12:27

SILVA JARDIM – O prefeito interino de Silva Jardim, no interior do Rio, Fabrício Azevedo, participou de uma reunião nessa quarta-feira (19) com diretores de escolas privadas para debater sobre um possível retorno das aulas presenciais no município. O encontro também contou com a presença da secretária de Saúde, Érica Guimarães.

“Tenho recebido muitos questionamentos a respeito da volta às aulas no município e estamos dando uma atenção especial a essa questão, pra que a gente faça uma retomada segura para os estudantes e todos os profissionais envolvidos”, destacou Fabrício Azevedo, em texto publicado nas redes sociais.

Publicidade