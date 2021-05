Cidade vai passar por segunda eleição suplementar em dois anos Foto: Nelson Schumaker dos Santos

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 12:37

SILVA JARDIM – Três cidades do estado terão de passar por novas eleições majoritárias nos próximos meses, dentre elas, Silva Jardim, no interior do Rio. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), foi estabelecido um calendário com data limite até dezembro deste ano para ocorrem as eleições nesses locais.

Ainda segundo o TRE-RJ, será preciso escolher um momento oportuno, levando em consideração a pandemia da Covid-19, que assola toda o mundo. “O Colegiado irá designar, em momento oportuno, considerando a situação de crise sanitária atual, a data para realização do pleito de Silva Jardim, bem como de Itatiaia e Santa Maria Madalena”, explicou a assessoria do TRE-RJ.

Publicidade