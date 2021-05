Agentes de saúde estão na linha de frente durante a pandemia da Covid-19 Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 18:18

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, comunicou em seu perfil oficial nesta quinta-feira (20), que haverá aumento nos vencimentos dos agentes comunitários e dos agentes de combate às endemias, que trabalhem no município.

De acordo com o governo municipal, a alteração na remuneração desses profissionais da área da saúde está prevista na lei 1799/2021.Valores não foram divulgados pela Prefeitura.