Publicado 21/05/2021 13:30

Um homem, de 44 anos, foi preso nessa quinta-feira (20) por receptação de um veículo clonado em Silva Jardim, no interior do Rio. A ação foi realizada pela Polícia Civil, que localizou e recuperou o carro no bairro Ponte dos Leites, no município de Araruama, na Região dos Lagos do Rio.

De acordo com a corporação, os policiais da 120 ª Delegacia Policial prenderam o suspeito em flagrante conduzindo um Ecosport de cor branca. Quando o veículo foi encontrado, foi verificada a placa adulterada e que havia um registro de roubo do veículo verdadeiro, na 21ª DP da capital do Rio.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem foi levado à delegacia de Silva Jardim, onde foi decretado um Auto de Prisão em Flagrante (APF) contra o suspeito, que pagou fiança e foi liberado para responder em liberdade.