Mais de 6 mil casos foram notificados desde o início da pandemia Foto: Fabiano Martinez

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 19:36

SILVA JARDIM – Mais uma vida perdida para a Covid-19 em Silva Jardim, no interior do Rio, segundo aponta o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Prefeitura da cidade, nessa quinta-feira (20). De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, o município agora soma 41 óbitos e 2.508 casos confirmados da doença.