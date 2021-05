Indicação foi aprovada, em decisão unânime, pelos nove vereadores da casa Foto: Lucas Madureira

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 20:21

SILVA JARDIM - A Câmara de Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, aprovou nesta semana uma espécie de auxílio emergencial municipal para moradores em vulnerabilidade no município. A indicação do projeto foi aprovada em unanimidade pelos nove parlamentares da casa.

Para entrar em vigor, a indicação precisa ser sancionada pelo Poder Executivo, que ainda não se manifestou sobre o assunto. Durante a última sessão legislativa, o vereador Liés Abibe fez um apelo ao governo municipal, pedindo que a indicação seja sancionada o quanto antes.

Publicidade

“Eu queria deixar registrada, aqui, a necessidade extrema desse auxílio. Fica, aqui, o meu pedido ao prefeito Fabrício... Porque Silva Jardim está em situação muito ruim”, discursou o parlamentar, que fez questão de agradecer ao ex-prefeito da cidade Marcello Zelão e ao vereador de Casimiro de Abreu, Pedro Gadelha, pela ajuda na elaboração do projeto.