Município se aproxima da marca negativa de 50 mortes por coronavírusFoto: Nelson Schumaker dos Santos

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 19:17

SILVA JARDIM – Pelo menos 12 casos do novo coronavírus foram confirmados na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, dentro de um período de dois dias. É o que mostra o boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nessa quarta-feira (16). O município soma, agora, 2.688 casos confirmados da doença.

Ainda de acordo com o boletim, Silva Jardim permanece com a marca negativa de 48 vidas perdidas para a Covid-19. Ainda segundo os números divulgados, pelo menos quatro pessoas seguem internadas, enquanto outras 40 estão em isolamento domiciliar, na cidade que possui cerca de 22 mil habitantes.