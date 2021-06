Remédios fora do prazo de validade foram encontrados pela PM, no mês passado - Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 19:52

SILVA JARDIM – A Câmara de Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, aprovou nesta semana um projeto de lei que determina à Prefeitura da cidade a publicação de listagens atualizadas de medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde. O projeto foi de autoria dos próprios parlamentares.

De acordo com o vereador Henrique Gouveia, presidente da casa, o projeto tem o objetivo de garantir transparência e facilitar o acesso da população aos remédios nas farmácias da unidades de saúde. “Além de proporcionar maior controle e evitar episódios de medicamentos vencidos, como presenciamos recentemente aqui em Silva Jardim”, argumentou o parlamentar.

No mês passado, pelo menos 100 cartelas de medicamentos fora do prazo de validade foram apreendidas pela Polícia Militar da cidade . Segundo a corporação, os remédios irregulares foram encontrados num posto de saúde e no almoxarifado da Prefeitura. A operação aconteceu após uma denúncia recebida por vereadores.