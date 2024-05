A prefeitura orienta os artesãos para o cadastramento, que começa no próximo dia 16 - Foto Divulgação

A prefeitura orienta os artesãos para o cadastramento, que começa no próximo dia 16 Foto Divulgação

Publicado 07/05/2024 12:14

Santa Maria Madalena – O artesanato – considerado de grande importância na linha do turismo em nível nacional – recebe atenção especial do governo de Santa Maria Madalena (RJ). Uma das iniciativas está focada no Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro.

O programa é coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e desenvolvido em parceria com vários municípios. O objetivo é “reconhecer a atividade como geradora de emprego e renda, bem como, registro vivo da história e cultura local”. O cadastramento em Santa Maria será realizado de 16 a 18 de maio.

Por meio da Assessoria de Comunicação (Ascom), a Secretaria Municipal de Turismo e Lazer destaca que o artesão interessado em participar do programa deverá comparecer à Secretaria Municipal da Assistência e Promoção Social e Direitos Humanos (Rua Coronel Portugal, nº 16, Centro), a partir das 9h, dentro do prazo previsto.

Para tanto, o artesão terá de apresentar uma foto 3x4 (recente); cópias do comprovante de residência; CPF; RG; Pis/Pasep ou a última contribuição do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) (caso tenha); produtos finalizados (até três técnicas diferentes); uma peça inacabada para finalização no local.

O cadastramento terá de ser presencial e, a partir de então, o cadastrado passará a ter acesso à capacitação, divulgação, comercialização, bem como a Carteira Nacional do Artesão. O programa estadual tem princípios semelhantes ao nacional, que possui variações e características peculiares conforme o ambiente e a cultura regional.